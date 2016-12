ORDENANZA FISCAL E IMPOSITIVA DEL 2017. TRAS LA APROBACION, CRITICAS DEL FRENTE RENOVADOR

Bragado. 19 de Diciembre 2016. Con la intervenci贸n del concejal Marcelo Bondoni, en la聽 defensa del proyecto y su posterior aprobaci贸n, surgieron expresiones 鈥搚a comentadas en el reciento- por parte del concejal Oscar Peracca.

鈥淓s necesario contextualizar su tratamiento a dos cuestiones: primero en la relaci贸n de este proyecto con las leyes de presupuesto nacional y provincial; y por otro lado en la performance que ha tenido la recaudaci贸n municipal 2016鈥 dijo Bondoni.

鈥淓n relaci贸n a los n煤meros que presenta el Intendente Vicente Gatica para el 2017 y su contextualizaci贸n, recordemos que la ordenanza fiscal e impositiva 2016 ten铆a un 30% de incremento en casi todas las tasas, y un ambicioso plan de recupero de deudas, que estuvo sustentado con quitas significativas en los intereses por mora鈥 explic贸 Bondoni para dar paso al siguiente cuadro:



TASA DE SERVICIOS URBANOS:

鈥 Tasa promedio: $ 145

鈥 Cobrabilidad del mes: 48,45% (de Enero a hoy subi贸 5 ptos)

鈥 Gesti贸n de recupero morosos 2016 vs 2015: +100% (a Oct 2015 se hab铆a recuperado 1 mill贸n quinientos y a la fecha se lleva recuperado cerca de 3 millones de pesos).



TASA DE RED VIAL:

鈥 Tasa promedio: $ 700

鈥 Cobrabilidad del mes: 71,15% (de Enero a hoy subi贸 13 ptos)

鈥 Gesti贸n de recupero morosos 2016 vs 2015: +150% (a Oct 2015 se hab铆a recuperado 2 millones de pesos y a la fecha se lleva recuperado m谩s de 5 millones de pesos)



SEGURIDAD E HIGIENE

鈥 Tasa promedio: $ 600

鈥 Cobrabilidad del mes: 47,42% (de Enero a hoy subi贸 9 ptos)

鈥 Gesti贸n de recupero morosos 2016 vs 2015: +188% (a Oct 2015 se hab铆a recuperado 400 mil pesos y a la fecha se lleva recuperado 1,2 millones de pesos)

鈥淓n total se recuper贸 de ejercicios anteriores m谩s de 10 millones de pesos, de diferentes tasas鈥 explic贸.

BENEFICIOS A CONTRIBUYENTES

La ordenanza fiscal 2017 tiene una modificaci贸n de esas bonificaciones por planes de pago: a partir del 2017 ser谩 de 40% para pago contado, 20% de 4 a 12 cuotas, inclusive, y sin bonificaci贸n de 13 a 24 cuotas. (antes 70%, 50% y 30% respectivamente)

En el apartado de SERVICIOS URBANOS, tambi茅n hay una reducci贸n de bonificaciones para aquellos contribuyentes usufructuarios de Propiedad Horizontal, que quedar铆a en un 10% bonificado por unidad c/vista a la calle y 20% unidad interna (antes 20% y 30% respectivamente)

Por otra parte se explicita una EXIMICI脫N DEL 100% para inmuebles declarados de Inter茅s Patrimonial, en funci贸n de lo establecido en la Ord 3882/10)

Respecto a las PATENTE DE MOTO, se eximir谩n aquellas patentes Modelo 1999 y anteriores.

En los DERECHOS DE CONSTRUCCI脫N, se agrega bonificaci贸n gradual de un 30% a un 100% para aquellas locaciones que contemplen el uso de productos de energ铆as renovables para su propio abastecimiento.

Asimismo se EXIME del pago de los DERECHOS DE CONSTRUCCI脫N a los propietarios de los Inmuebles identificados e incluidos en el Listado de Bienes del Patrimonio Hist贸rico.

La ordenanza impositiva tiene un aumento de Tasas desdoblado y no acumulativo en dos semestres: de ENERO a JUNIO 2017 las Tasas de Servicios Urbanos, Red Vial y Seguridad e Higiene tendr谩n un aumento del 15% sobre la base de DICIEMBRE 2016, y de JULIO a DICIEMBRE 2017 un 25% tambi茅n sobre la base de DICIEMBRE 2016. Esto da un el aumento anual promedio del orden del 20%.

La Tasa de Patente de Rodados se estableci贸 no ajustarla dej谩ndola con mismos valores que 2016.



CRITICAS DE PERACCA

El Concejal Oscar Peracca Pte Bloque Frente Renovador manifest贸 su 鈥渞echazo鈥 y 鈥減reocupaci贸n鈥, al igual que los dem谩s bloques opositores, a la ordenanza Fiscal e Impositiva 2017 haciendo hincapi茅 en aumento en las diferentes de tasas municipales.

鈥淐on estos aumentos los 煤nicos que pierden son los vecinos de Bragado鈥, manifest贸 Peracca.

鈥淟a tasa de inflaci贸n anual esperada para todo 2017, medida a trav茅s del IPC Nacional, es del 19,3%, seg煤n los Relevamientos de Expectativas del Mercado (REM) del mes de septiembre, un estudio que elabora el Banco Central (BCRA) mensualmente en base una encuesta que realiza entre analistas especializados nacionales y extranjeros.

Al comparar la ordenanza fiscal e impositiva del 2016 con la proyectada para el 2017 podemos ver que las Tasas de servicios urbanos tiene un incremento promedio anual del 27,5%鈥 dijo Peracca.

鈥淐on respecto a la tasa de servicios rurales, donde la misma se paga por hect谩rea, tiene proyectado para el 2017 una cuota mensual de $15,80 un 25% de incremento. Esta es la segunda tasa que m谩s les llega a los contribuyentes, alrededor de 4500 del partido de Bragado鈥 agreg贸.

鈥淟as tasas comerciales por habilitaci贸n de comercio e industria, el valor a abonar ser谩 determinado por la sumatoria de los valores que resulten de la aplicaci贸n de (personal en relaci贸n de dependencia, volumen de ventas, sup. del local), alrededor del 25% de aumento para el 2017. Hay aproximado m谩s de 2000 comercios que reciben la tasa comercial鈥 dijo mas adelante.

鈥淧ara ir finalizando en el an谩lisis m谩s all谩 de que podemos seguir enumerando mas tasas que hemos analizado, podemos decir que los derechos de construcci贸n superan el 33% de aumento. Son aumento demasiado elevados para los vecinos. Es un aumento importante para que, otra vez, el problema econ贸mico que est谩 viviendo el pa铆s tengan que hacerse cargo los contribuyente, la municipalidad tendr铆a que tener otras alternativas" recalc贸.

鈥淎l momento de pensar las tasas hay que pensar esa ecuaci贸n entre inflaci贸n y el bolsillo del vecino. Planteamos una forma diferente de proyectar las tasas, m谩s novedosa, pens谩ndola en forma distinta鈥, culmino Peracca.