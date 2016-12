BOMBEROS VOLUNTARIOS NUEVAMENTE FRENTE A UNA FALSA ALARMA

“Cuando las cosas, no son como deberían ser, a veces hacen daño y duelen…” dice un comunicado

Bragado. 19 de Diciembre 2016. Jugar con la buena voluntad de personas decididas a entregar y dejar absolutamente todo por ayudar a los demás, no está bueno y no nos hace bien como sociedad.

Tal es el caso del llamado a Bomberos Voluntarios de hoy lunes a las 14,30 Hs. alertando de un Incendio de Pastos en la Localidad de Asamblea.

Como estaba en peligro según se le dijo a la Guardia, la Escuela Nº 15, debió sonar la Alarma General, para que se acerquen todos los Bomberos del Cuerpo Activo.

Y saben que…? Solo fue un chiste… Solo fue una falsa alarma… una broma de muy mal gusto.

Pero lo más triste de todo, es que más allá que se movilizaron 2 unidades con 11 bomberos, este tipo de gente que tienen estas actitudes, propia de personas con MENTE MUY CHIQUITA, No solo pone en peligro a los propios Bomberos en su rápida Carrera hasta el Cuartel, sino que además, alerta a toda la comunidad, que realmente se preocupa, porque un familiar recién salió, o porque un familiar salió a la ruta, o porque los Chacareros, se preocupan por sus campos o simplemente por el sonido de la sirena que nos alerta a todos que algo malo está pasando…

No es bueno jugar con estas cosas… Porque Bomberos Voluntarios de Bragado, se toma todo MUY ENSERIO, y estamos siempre dispuesto a ayudar A TODOS, sin distinción de nada… A TODOS…

Por favor… Pensalo y cuando quieras divertirte, no lo hagas con Bomberos, pone Youtube, Netflix, Flow, escucha radio, lo que quieras, que está lleno de contenidos graciosos…

Muchas Gracias por ayudarnos siempre… Bomberos Voluntarios de Bragado. #bomberosdebragado