JURARON 8 MIL NUEVOS EFECTIVOS DE LA POLICÍA. MAS DE 80 SON DE BRAGADO

En su mensaje a los uniformados, Vidal afirmó que apuesta “a la vocación de servicio”.

Bragado. 21 de Diciembre 2016. En el Estadio Unico de La Plata la Gobernadora María Eugenia Vidal tomo juramento a cerca de 8 mil nuevos oficiales de Policía. El Intendente Vicente Gatica estuvo en la ceremonia acompañando el egreso de más de 80 nuevos oficiales que estudiaron en las escuelas descentralizadas de Olavarría, La Plata, Chivilcoy y Rafael Obligado, con los cuales contribuyó económicamente para que puedan cursar casi un año.

“Ser valiente no es no tener miedo, sino tener miedo y a pesar de eso hacer lo correcto. Confío en que van a hacer lo correcto y no van a estar solos”, insistió.

También puso de relieve acciones de gobierno y adelantó que “Cuando termine el año, 60 mil van a tener un chaleco para sentirse protegidos”, en tanto que “uno de cada tres tenía un chaleco puesto y volvía a su casa sin chaleco”, al momento de asumir.

“Apostamos a que tengan comunicaciones encriptadas, para que cuando hablen con un compañero o superior, sepan que sólo ustedes pueden escuchar lo que dicen y no cualquiera pueda interceptarlos”, agregó Vidal, en tanto que puso de relieve la entrega del bono y el impacto salarial en los escalafones más bajos.

VICENTE GATICA

El Intendente Municipal de Bragado señalo que “con orgullo estamos acompañando el egreso de nuestros oficiales de Policía”.

“Fueron meses de mucho esfuerzo y disciplina para lograr el objetivo que se trazaron a comienzos de este año” agregó.

“Egresaron mas de 80 nuevos policías de los cuales 47 son de Policía Local y el resto son de la Policía de la Provincia. Y este aporte que hace Bragado con sus ciudadanos a a seguridad no solo de nuestra localidad sino de los bonaerenses tiene que ver con el compromiso de trabajar en equipo y con el Gobierno de Buenos Aires” afirmó Gatica.

“Compartir este dia de mucha emoción con nuestros jóvenes oficiales nos genera mucha expectativa porque sabemos que tienen un compromiso con la seguridad y con el cuidado de nuestros vecinos y eso nos hara acompañarlos en todo el recorrido” concluyó.