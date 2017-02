MARINA BERNARDI RENUNCIO AL CONSEJO ESCOLAR. NO HABRIA REEMPLAZANTE

Bragado. 31 de Enero 2017. (Por Jose Maria Mendez Susseret).- El Consejo Escolar de Bragado, ha quedado con cinco consejeros escolares, tras la renuncia de la representante del Frente Renovador, Marina Bernardi, quien asumi贸 la banca en el mes de diciembre del a帽o 2013, luego de integrar la lista que para concejales encabez贸 el actual Intendente de Bragado, Vicente Gatica.

Marina Bernardi, podemos decir que nunca estuvo de acuerdo con la metolog铆a de trabajo que se comenz贸 a implementar desde diciembre de 2015, por parte de la Presidenta, Ver贸nica Tucci, un Consejo Escolar que supo acomodarse y dar respuestas a las necesidades de las distintas instituciones educativas, un Consejo Escolar que supo tener el apoyo del Ejecutivo Municipal que a trav茅s del Fondo Educativo comenz贸 a dar respuestas a las solicitudes presentadas por las escuelas, un Consejo Escolar que supo comenzar a trabajar en equipo, como siempre lo se帽ala su presidenta y con una sana convivencia entre sus integrantes.

El Consejo Escolar y tras la decisi贸n del Intendente Gatica ha comenzado, con el Fondo Educativo, a pintar distintas escuelas de Bragado, y as铆 se har谩, por ejemplo,con la Escuela Normal, en su integridad, con el Colegio Nacional, la Escuela 4 etc.

Dicho por el Intendente Vicente Gatica, al terminar su gesti贸n en el a帽o 2019 quiere tener pintadas y renovadas todas las escuelas de Bragado.

Evidentemente, en esta gesti贸n el Fondo Educativo se utiliza y se destina a la educaci贸n.

No hay quien reemplace a Marina Bernardi, en el Consejo Escolar, no hay antecedentes al menos en Bragado sobre esta situaci贸n, pero no es incorrecto que ecsto suceda, se ha manifestado.

Marina Bernardi habr铆a manifestado que estaba cansada de que no haya oposici贸n en el Consejo Escolar. Tenia ella la oportunidad de ejercer ella el rol de la oposici贸n