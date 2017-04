UN MICROCREDITO QUE NO SE PUDO RENDIR; COOPERATIVAS QUE RECIBIAN LAS OBRAS PUBLICAS Y FALTA DE TERMINACIÓN DE 116 VIVIENDAS

Bragado. 5 de Abril 2016. La Directora de Asuntos Legales, Dra. Karina Caballero explic贸 en detalle el tenor de las denuncias que formul贸 del Departamento Ejecutivo y que anunciara p煤blicamente el Intendente en ocasi贸n de brindar su discurso en la apertura del per铆odo ordinario de sesiones del Honorable Concejo Deliberante.

鈥淓n el transcurso de nuestra gesti贸n hemos detectado irregularidades que provienen de administraciones anteriores y por lo cual hemos procedido a efectuar la correspondientes denuncias鈥澛 se帽al贸 Caballero para indicar que se trata de 鈥渦n microcr茅dito que no fue rendido de la forma adecuada;聽 sobre las observaciones que hizo el Tribunal de Cuentas sobre la contrataci贸n reiterada de ciertas cooperativas durante el 2015 para obras p煤blicas y la falta de ejecuci贸n y terminaci贸n de un convenio de viviendas del 2009 que se paralizaron en el 2013鈥.

Respecto del microcr茅dito dijo que fue un aporte de m谩s de $ 700.000 del Ministerio de Desarrollo Social de la Naci贸n que fue administrado por un 鈥渆nte tripartido local formado por una cooperativa con la persona de Rodolfo Moraglio, la Municipalidad y la asociaci贸n Civil CRUO, para reubicar microemprendedores鈥.

La abogada destac贸 que el 9 de diciembre del 2015 鈥 un d铆a antes de la asunci贸n de las nuevas autoridades- se libr贸 un cheque por $ 370.000 que cobr贸 el tesorero del ente 鈥測 cuando intentamos hacer la rendici贸n en marzo del 2016, convocamos a todos los involucrados, pero no logramos la obtenci贸n de la informaci贸n necesaria; a partir de ah铆 se radic贸 la denuncia. Hay adem谩s objeciones del Ministerio respecto de facturas con el CAI vencido y la incorrecta imputaci贸n del gasto y hasta tanto no se rinda adecuadamente el Ministerio no asignar谩 nuevos aportes al Municipio de Bragado鈥.

Sobre la segunda denuncia, dijo que 鈥減ara el ejercicio 2015, el Tribunal de Cuentas planteo varias objeciones a la realizaci贸n de obras p煤blicas, porque se evidenci贸 una reiterada contrataci贸n a determinadas cooperativas y de una manera que no es la correcta, ya que por los montos no se puede hacer por concurso privado, sino que correspond铆an licitaciones p煤blicas para darle transparencia鈥.

En este caso, ante el eventual perjuicio que ello podr铆a ocasionar a la arcas municipales, la denuncia se hace por incumplimiento de los deberes de funcionarios p煤blicos para quienes autorizaron este tipo de operatorias, 鈥減ero ser谩 siempre la Justicia quien determine si hay un delito鈥.

Por ultimo acerca de las viviendas, la Dra. Caballero habl贸 del incumplimiento de la terminaci贸n de las obras de un barrio de 116 casas. 鈥淓n su momento se iniciaron y en el 2013 se paralizaron. La documentaci贸n muestra que no se pudo rendir entre lo efectivamente construido y el dinero recibido. Se hizo un informe t茅cnico y se determin贸 que la diferencia entre lo que se construy贸 y lo que se asign贸 a la Municipalidad habr铆a un faltante de unas 10 casas鈥.

Espec铆ficamente aqu铆 se podr铆an configurar dos delitos: malversaci贸n de fondos p煤blicos por el faltante de lo certificado y los conctsru铆do e incumplimiento de los deberes de funcionarios p煤blicos, ya que hab铆a un convenio del gobierno local con la Naci贸n acerca de la terminaci贸n del barrio m谩s all谩 de los fondos recibidos.

Acerca de qui茅nes son los imputados en la denuncias, la funcionaria explic贸 que son las personas y funcionarios que en su momento actuaron.

