LA MUNICIPALIDAD FRENTE A LA CONTINGENCIA CLIMATICA.

Equipos de las diferentes áreas trabajaron en la planta urbana y los cuarteles

Bragado. 8 de Abril 2017. La inesperada cantidad de lluvia que se registró este fin de semana genero inconvenientes en diversos lugares de la ciudad y también en el interior del partido, por lo que ni bien comenzaron a detectarse, el Intendente Municipal Vicente Gatica, puso en marcha todos los equipos de Obras Públicas, Servicios, Protección Ciudadana, Tránsito, Desarrollo Social y Relaciones Institucionales, que junto a organizaciones de la comunidad y Bomberos Voluntarios, trabajaron intensamente.

El Ing. Fabio Bollini señaló que el mayor inconveniente estuvo dado en la gran cantidad de agua que cayó en un momento del sábado, ya que cerca de 70 mm se precipitaron en muy poco lapso de tiempo haciendo que se colapsen los desagües pluviales que tiene la ciudad.

No obstante ello inmediatamente se abocó maquinaria a repasar los cursos de agua en búsqueda de obstrucciones que pudieran retrasar más de lo normal la salida del agua. Fue así que se encontraron en diversos lugares basura que hacía más lento el escurrimiento.

Vale también puntualizar que el cruce de las vías del ferrocarril Sarmiento con destino al canal Santa Marta, en el marco de la obra que hoy se está ejecutando y tiene también su correlato en el acceso Perón, contribuirá indudablemente a solucionar gran parte de los inconvenientes que se vieron este fin de semana en un sector de la ciudad y por otro lado se evalúa la necesidad de modificar el canal Combate de San Lorenzo, que es otro punto importante de escurrimiento de aguas de lluvia.

A la par a medida que los vecinos contactaban a los Bomberos por ingreso de agua en viviendas, se coordinaba con Desarrollo Social la necesidad o no de evacuar. La Dra. Natalia Gatica señaló que al final del día se mantenía una familia del barrio El Bajo en un hogar de tránsito y 7 niños de dos familias diferentes del barrio Fátima, alojados en hogares de minoridad ya que sus padres permanecieron en sus hogares.

También durante este lapso se contaba con espacio disponible en el salón parroquial de Santa Rosa de Lima, ante una eventual evacuación de más personas.

El Crio Fabio Foieri, explicó que desde el área de Defensa Civil, que integra también Bomberos se planificaron recorridas preventivas.

Finalmente vale decir que el Secretario de Relaciones Institucionales, Alexis Camús, visitó cada una de las localidades del interior del partido y en contacto permanente con cada uno de los delegados municipales fue monitoreando el panorama y acudiendo en caso que fuera necesario.

En Comodoro Py la delegada Andrea Gómez, junto a personal de la delegación y vecinos notaron con alivio que los canales funcionaban adecuadamente ante más de 170 mm. El acceso estaba transitable.

En Irala Rubén Pedersoli informó que llovieron más de 200 milímetros. En cuanto a los caminos, de recomienda ingresar por "La Beyaca".

En Mechita la intensa lluvia de más de 150 mm generó alerta en la zona de la Colonia, lugar que fue monitoreado por el delegado Juan Carlos Gómez.

Respecto de O’Brien el delegado Oscar Cavenaghi informó que se contabilizaron 200 milímetros de agua caída, hubo calles anhegadas aunque sin evacuados. La limpieza previa del canal que pasa por Villa Tranquila y el barrio Las Ranas, posibilitó el escurrimiento de gran cantidad de agua.

Desde Warnes Juan Manuel Gorosito hizo saber que pese a los 200 mm el casco urbano no presenta grandes dificultades y la ruta 42 tenía un corte de agua, con piso firme.

Acerca de Olascoaga se puede informar que la población no presenta dificultades, según informó Ricardo Taberner. La ruta 70 y el acceso a ruta nacional n° 5 son transitables

Finalmente Bernardo Galván, explicó que en la zona de La Limpia, Máximo Fernández, junto al responsable de red Vial, Daniel Aliano, se transitó el camino real a La Limpia y Máximo Fernández para verificar su e