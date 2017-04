CASI LO DA VUELTA, BRAGADO CLUB ENDEREZÓ UNA NOCHE QUE NO HABÍA EMPEZADO BIEN.

Bragado. 17 de Abril 2017. Lo peleó hasta el último segundo, pero la “caprichosa” no quiso entrar en dos oportunidades. Bragado Club, después de una gran remontada en la segunda mitad, no pudo doblegar a Ciudad de Saladillo y perdió 69 a 72. Chacón primero y Nahuel Cassani después tuvieron a tiro el empate, pero no tuvieron premio.

La noche no empezó bien para el Tricolor que en los primeros 10 minutos, no encontró la manera de frenar a Nahuel Del Valle, goleador del juego con 27, quien acompañado de Julián Ortuzar estiraron rápido las diferencias para la visita. Chacón en el perímetro y Duville en la zona pintada, aportaban los puntos para el equipo que conduce Oscar Chacón, que se iba abajo por 6, 14 a 20.

El segundo cuarto siguió la tendencia: ahora en el local aparecía Juan Pablo Cassani, uno de los pilares en el equipo para evitar que el “rojo” aumentara aún más la distancia. Cassani marcaría 11 de sus 17 puntos en este período. En el Rojo, Del Valle descansó, pero Ortuzar, Lautaro Hansen y Cichanowsky afirmaron el goleo desde la zona pintada. El parcial fue idéntico al anterior, 14 a 20 para la visita.

Sin embargo, el inicio del tercer cuarto marcaría un cambio en el juego. Bragado Club ajustó las marcas en defensa, eso le costaría quedarse sin jugadores importantes en los minutos finales, y poco a poco empezó a encontrar el gol desde el perímetro con sus tiradores, Nahuel Cassani, Chacón y Buzzeo. El parcial fue favorable por 21 a 14.

En el último cuarto, se mantuvo la tónica del anterior y el Tricolor tuvo un inspirado Nahuel Cassani, que marco 12 de los 22 puntos de su planilla. La visita volvió a darle minutos y pelota a su goleador Del Valle y el encuentro se hizo parejo en el trámite y en el goleo. Un triple de Cassani y un doble de Rioja pusieron el partido a tiro. Parecía que lo daba vuelta, pero un triple de Ortuzar puso un balde de agua fría al envión Tricolor.

En los instantes finales, el local volvió a quedar a tres y tuvo posesión de pelota: primero Chacón y luego Cassani, no pudieron en sus intentos desde tres puntos y se fue el partido.

Gran remontada que le puso picante al final, para un público local y visitante que acompañó en muy buen número en el gimnasio de Bragado Club.

Sintesis

Bragado Club: G. Rioja 6, L. Chacón 8, P. Buzzeo 5, N. Cassani 22, L. Romero 1, F. Duville 10, P Cassani 17, F. Rizzo, S. Ortiz, F. Jara, M. Romero, V. Cavenaghi.

Ciudad de Saladillo: M. Perticarari 4, N. Del Valle 27, J. Ortuzar 18, Lau. Hansen 7, Luc. Hansen 7, G. Cichanowsky 6, N tello 3, Arlego, Rial, Nievas.