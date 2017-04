EL RECONOCIDO MEDICO BRAGADENSE CARLOS DAMIN EN EL ANUNCIO DE LA GOBERNADORA

Fuente. La Tecla info

Vidal y Ritondo anunciaron exámenes toxicológicos y la extensión de las DDJJ para la Policía



La Plata. 20 de Abril 2017. Tal como anticipó La Tecla.Info este último miércoles, la gobernadora María Eugenia Vidal, anunció las nuevas medidas que alcanzan a la Policía Bonaerense. Una de ellas, la realización de exámenes toxicológicos a todos los efectivos de la fuerza y los integrantes del ministerio de Seguridad.



En el Salón de Usos Múltiples de la Casa de Gobierno provincial la gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal, junto al ministro de Seguridad Cristián Ritondo, hizo la serie de anuncios.



En ese sentido, la mandataria sostuvo que “para que vivamos en paz y más seguros es importante avanzar contra el narcotráfico. Desde ese lugar estamos convencidos de que el camino es animarse a tomar decisiones profundas, es exponerse por razones que valen la pena”.



Asimismo, explicó que “hasta el año pasado, siete mil policías, desde el jefe hasta el subcomisario estaban obligados a presentar su DDJJ. A partir de este año la van a tener que presentar ellos y siete mil policías más, estamos duplicando los policías que tienen que explicar como viven, incorporamos a los oficiales inspectores y a los oficiales, dos grados más. En el área de narcotráfico y crimen organizado, incorporamos a todos los policías sin importar el rango”.



“Vamos a seguir, esto no es una purga, esto es una pelea contra un sistema mafioso. Nosotros no hablamos, esto se combate con acciones”, subrayó la mandamás provincial.



En tanto, confirmó los exámenes toxicológicos para los efectivos de la fuerza. “Por primera vez en una fuerza de seguridad, con un convenio con una organización externa al gobierno de la Provincia, acordamos que todos los miembros de la Policía de la Provincia y todos los miembros del ministerio de Seguridad, desde el Ministro hasta abajo, sean sometidos a un test toxicológico de consumo de sustancias psicoactivas, de manera sorpresiva y administrado por una fundación seria y transparente”.



“Lo vamos a hacer preventivamente porque la Policía no está exenta del consumo”, sentenció y agregó que “hasta que no se recuperen, no pueden volver a formar parte de la Policía”.



Cabe destacar que la firma del convenio con FUNDARTOX, que fue primicia de La Tecla.info, tiene el fin de planificar políticas para el control, reconocimiento, prevención, concientización y capacitación sobre el consumo, uso y abuso de sustancias psicoactivas.



En este proceso, la cartera que conduce Cristián Ritondo contará con la colaboración y supervisión del Dr. Carlos Damin, presidente de esa fundación, especialista en toxicología, medicina del trabajo y salud pública y Jefe de la División Toxicológica del Hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires.



El programa cuenta con dos etapas. La primera de ellas dirigida hacia la información y sensibilización, enfocada mayormente en la prevención del consumo de drogas mediante charlas informativas para concientizar sobre el consumo de estas sustancias. Asimismo, se explicarán los objetivos del programa y el modo de acceder al tratamiento de los individuos que voluntariamente así lo deseen.



La segunda etapa se basa en las determinaciones y los testeos; y establece la realización de controles toxicológicos a efectivos de la policía bonaerense.



Dichos test se realizarán a personas citadas al azar, a quienes hayan dado positivo en controles anteriores, a personas que a juicio médico posean síntomas de adicción de sustancias tanto ilegales como legales, y al personal considerado en riesgo debido a la actividad que lleva adelante.



Las pruebas de laboratorio para detectar la presencia de sustancias se realizarán en orina, en saliva o en aire espirado según corresponda. Los casos positivos serán siempre confirmados por otro método.



En paralelo, con el objetivo de seguir transparentando a la fuerza y tomando como base el decreto firmado por la Gobernadora, que hace obligatoria la presentación de la declaración jurada de los policías a partir del rango de subcomisario, desde la cartera decidieron extenderlo a 7.650 agentes más, que deberán presentarla antes del 30 de junio.



De este modo, a partir de ahora las declaraciones juradas serán obligatorias también para los efectivos cuyas jerarquías sean las inmediatamente inferiores a subcomisario, es decir, Oficial Inspector y Oficial Principal.



Asimismo deberán presentar esta documentación la totalidad del personal que desempeña funciones en la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, cualquiera sea su jerarquía o función.