EL INTENDENTE VICENTE GATICA ESCUCHO DE LA MINISTRA ZULMA ORTIZ DETALLES SOBRE EL SAME PROVINCIA

Se busca replicar el sistema de atención de las emergencias en municipios del interior para mejorar la asistencia en la vía pública.

Bragado. 23 de Abril 2017. La implementación del SAME Provincia en los distritos del interior bonaerense, las estrategias para fortalecer los recursos humanos en los hospitales y la reducción de las muertes maternas e infantiles en el último año fueron algunos de los temas que abordó la ministra de Salud, Zulma Ortiz, en Chivilcoy, adonde llegó para reunirse con los intendentes y secretarios de salud de los distritos que conforman la región sanitaria X.

“Una de las propuestas que traemos tiene que ver con la extensión del SAME, que actualmente se está implementado en el Conurbano, al interior de la Provincia, con una modalidad particular, que responda a las características de cada municipio”, dijo la ministra Ortiz en el marco del Consejo Regional, del que participaron ocho intendentes, secretarios de salud y parte de su gabinete.

El SAME Provincia es un sistema de emergencias que toma como modelo el que funciona desde hace años con éxito en la Ciudad de Buenos Aires. Se ocupa de asistir y derivar a las personas que sufren algún padecimiento de salud en la vía pública. La ministra recordó que, por decisión de la Gobernadora, María Eugenia Vidal, se decidió que el gobierno provincial aporte las ambulancias, la capacitación, la ropa, el equipamiento y financiamiento para que los municipios puedan contratar el recurso humano necesario.

El coordinador de Políticas, Planes y Programas Sanitarios del ministerio de Salud, Gabriel Sánchez Zinny contó que “con SAME Provincia ya hemos avanzado en 23 municipios del Conurbano, distribuimos 140 ambulancias para una población de poco más de 7 millones de personas y, en esa línea, estamos avanzando con el resto de los municipios del Conurbano para llegar a los 40”. En el interior provincial, precisó, “vamos a ir priorizando los municipios con más de 100 mil habitantes, que serán la cabecera de los servicios de emergencias, y armando subregiones alrededor de esos municipios”.

Allí estuvieron, también, los jefes comunales de Suipacha, Alejandro Federico; de Saladillo, José Luis Salomón; de Lobos, Jorge Etcheverry; de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo; de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini; de Bragado, Vicente Gatica, que concurrió junto a la Secretaria de Políticas Públicas de Salud, Dra. Mónica Pusso y de Mercedes, Juan Ustarroz.

La ministra Ortiz escuchó las inquietudes de cada intendente y comentó las prioridades de su gestión. En relación al SAME Provincia explicó que contribuirá a la atención oportuna del trauma, que constituye una de las principales causas de muerte y discapacidad en personas jóvenes.