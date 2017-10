TORELLO VOTO EL DESAFUERO DE DE VIDO Y DIJO QUE SE TRATA DE "UN DIA HISTORICO"

Destacó a Elisa Carrió la legisladora que investigó al ex ministro en el año 2004

Bragado. 25 de Octubre 2017. El diputado de Bragado celebró la decisión del Congreso de quitarle los fueros al diputado, que se entregó a la justicia.



El legislador nacional Pablo Torello fue uno de los 176 diputados que votó a favor del desafuero de Julio De Vido, tras los dos pedidos que había elevado la justicia en los últimos días por las causas de Río Turbio y la compra con sobreprecio de Gas licuado.



Luego de la sesión de la cual no participó el Frente para la Victoria, Torello aseguró que se trata de un "día histórico" ya que "se hizo justicia con una persona que tiene más de 130 denuncias". "La Cámara demostró que todos somos iguales ante la ley", declaró.



Por otro lado, el diputado destacó a Elisa Carrió la legisladora que investigó a Julio De Vido en el año 2004. "Hay que agradecerle ya que demostró tener gran coraje. En soledad, lo investigó y hoy el tiempo le dio la razón", aseguró.



Además de todo el bloque de Cambiemos, el massismo y la izquierda, hubo cuatro diputados del Frente para la Victoria que acompañaron el pedido de desafuero, lo que representó un quiebre en dicho espacio, que decidió no ir al recinto a defender al ex ministro.