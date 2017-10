UN ÁRBITRO FEMENINO DE LA LIGA BRAGADENSE EN PARTIDO DE LA CONMEBOL

Paula Raimising estuvo presente en el partido llevado a cabo en la Villa Olímpica de Sarmiento de Junín

Bragado. 30 de Octubre 2017. Resulta histórico para Bragado tener un árbitro femenino dirigiendo en un torneo de tanto prestigio, donde los finalistas clasifican a la Copa Sudamericana.

Es un torneo nuevo que se disputa por primera vez en el Futbol Argentino para darle difusión al futbol Femenino.

Paula Raimising de la Asociación Bragadense de Futbol, estuvo presente en el partido llevado a cabo en la Villa Olímpica de Sarmiento de Junín.

Sarmiento de Junín vs Racing Club (Trelew) en Sub 16 para Primera Ronda la Fase Regional de la Liga de Desarrollo Sub 16 con equipos de todo el país.